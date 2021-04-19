طولكرم: الاحتلال يعتقل القيادي في حماس عدنان الحصري

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، القيادي في حركة حماس الشيخ عدنان أحمد الحصري، بعد اقتحام منزله في مخيم طولكرم.

وأفادت عائلة الحصري أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بشكل همجي وحطموا محتوياته، وصادروا أجهزة الاتصال والتواصل من أفراد عائلته.

وسبق أن داهمت قوات الاحتلال منزل الحصري واحتجزته لساعات في نوفمبر الماضي بعد نحو شهرين من الإفراج الأخير عنه.

والقيادي الحصري (57 عاما) أسير محرر أمضى ما يزيد عن 12 عاما في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وقد أفرج عنه قبل قرابة الشهرين بعد اعتقال إداري دام 15 شهرا.

وخاض القيادي الحصري إضرابا عن الطعام عام 2014، خلال فترة اعتقاله الإداري لمدة 62 يوما متواصلة مع مئات من الأسرى الإداريين، احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري المتجدد دون تهمة.

وجدير بالذكر بأن الأسير الحصري عانى خلال اعتقالاته المتكررة من مرض الديسك وآلام شديدة في ظهره، مما تسبب له صعوبة في الحركة.

ولم تقتصر معاناة الاعتقال على القيادي الحصري، فقد اعتقلت قوات الاحتلال سابقا نجله مصعب والمعتقل حاليا، والتقيا في السجن مرات عديدة.