  2. فلسطينيات
  3. أخبار

طولكرم: الاحتلال يعتقل القيادي في حماس عدنان الحصري

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 10:50

طولكرم: الاحتلال يعتقل القيادي في حماس عدنان الحصري
القيادي عدنان الحصري (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، القيادي في حركة حماس الشيخ عدنان أحمد الحصري، بعد اقتحام منزله في مخيم طولكرم.

وأفادت عائلة الحصري أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بشكل همجي وحطموا محتوياته، وصادروا أجهزة الاتصال والتواصل من أفراد عائلته.

وسبق أن داهمت قوات الاحتلال منزل الحصري واحتجزته لساعات في نوفمبر الماضي بعد نحو شهرين من الإفراج الأخير عنه.

والقيادي الحصري (57 عاما) أسير محرر أمضى ما يزيد عن 12 عاما في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وقد أفرج عنه قبل قرابة الشهرين بعد اعتقال إداري دام 15 شهرا.

وخاض القيادي الحصري إضرابا عن الطعام عام 2014، خلال فترة اعتقاله الإداري لمدة 62 يوما متواصلة مع مئات من الأسرى الإداريين، احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري المتجدد دون تهمة.

وجدير بالذكر بأن الأسير الحصري عانى خلال اعتقالاته المتكررة من مرض الديسك وآلام شديدة في ظهره، مما تسبب له صعوبة في الحركة.

ولم تقتصر معاناة الاعتقال على القيادي الحصري، فقد اعتقلت قوات الاحتلال سابقا نجله مصعب والمعتقل حاليا، والتقيا في السجن مرات عديدة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كولكرم
#حماس
#الاحتلال
#اعتقال
#الاعتقال الإداري
#عدنان الحصري

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أربعة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام
أربعة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

2021-04-19

عباس: مصممون على إجراء الانتخابات بموعدها
عباس: مصممون على إجراء الانتخابات بموعدها

2021-04-19

غزة: 16 حالة وفاة و998 إصابة جديدة بكورونا
غزة: 16 حالة وفاة و998 إصابة جديدة بكورونا

2021-04-19

الأكثر قراءة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

2021-04-18
مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

2021-04-18
هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

2021-04-18
انتهاء اجتماع

انتهاء اجتماع "الكابينيت": أميركا تتنازل لإيران أكثر مما تريد

2021-04-18

"بيضة القبان" والوقت الضائع

2021-04-18