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الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1748 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 15:28

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1748 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 18 حالة وفاة و1748 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2536 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحول التالي: الخليل (4)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (1)، قطاع غزة (10).

وأضافت الكيلة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (22)، جنين (83)، طولكرم (40)، نابلس (144)، قلقيلية (18)، سلفيت (8)، الخليل (48)، رام الله والبيرة (85)، بيت لحم (25)، أريحا والأغوار (5)، ضواحي القدس (2)، قطاع غزة (1268)، مؤكدة إجراء 6889 فحصا.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (459، جنين (149)، طولكرم (13)، نابلس (190)، قلقيلية (27)، سلفيت (3)، الخليل (204)، رام الله والبيرة (88)، بيت لحم (87)، أريحا والأغوار (3)، ضواحي القدس (2)، قطاع غزة (1725).

وذكرت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 164 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 474 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، أكدت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 167,549، بينهم 34,730 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات

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