عباس يجتمع بالصّفدي لبحث ملفيّ القدس والانتخابات

استقبل الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأردنيّ، أيمن الصفديّ، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلّة، لبحث ملفيّ الانتخابات، والقدس المحتلة.

وقال الصفدي، خلال اللقاء إنه تم تقديم كل الوثائق المتوفرة لمساعدة المواطنين الفلسطينيين بالحفاظ على حقوقهم كاملة وخاصة في حيّ الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأعرب الصفدي، عن رفض الأردن لكل إجراءات ومحاولات إسرائيل تغيير الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس المحتلة، ولكل جهد يحاول تغيير الوضع التاريخي للمقدسات في القدس.

وشدّد على "ضرورة إيجاد التحرك الدولي القادر على وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية، والتي تقوّض حل الدولتين، وتحديدا بناء المستوطنات وتوسعتها، والاستيلاء على منازل المواطنين وترحيلهم".

وأضاف الصفدي أن بلاده "تقوم بجهود بالتنسيق مع الأشقاء والمجتمع الدولي، للحفاظ على حق هؤلاء المواطنين بالبقاء في بيوتهم".

وعقب اللقاء، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ إن الصفدي "جاء حاملا رسالة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين تؤكد عمق العلاقة التاريخية والتنسيق على أعلى مستوى بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وتناولت التطورات السياسية الحاصلة في المنطقة وبعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والتأكيد على القضايا والعلاقات التاريخية المشتركة واستمرار التنسيق على أعلى مستوى".

وأكد الصفدي أن هناك ظروفا مختلفة إقليميا ودوليا، خاصة مع الإدارة الأميركية الجديدة، وما بدر عنها من مؤشرات إيجابية تتطلب أن نتفاعل معها إيجابيا، وأن نضغط باتجاه إيجاد هذا التحرك الذي يجب أن يتم.

وفي ما يخصّ الانتخابات، أفاد الصفدي بوقوف الأردن بكل إمكانياته من أجل المساعدة في إنجاح هذه العملية الانتخابية، مشددا على أن الانتخابات خطوة ضرورية ومهمة، ومُشيرا إلى العمل من أجل إزالة كل المعيقات التي تواجهها.

ونقل الصفدي دعم بلاده للانتخابات الفلسطينية وخيار الاستمرار بالخيار الديمقراطي، ومطالبة القيادة الفلسطينية، المجتمع الدولي؛ بتسهيل العملية الانتخابية وتذليل الصعوبات من أجل إنجازها.

وذكر الصفدي أن "الجهد الأردنيّ سيكون منصبا باتجاه إسناد الفلسطينيين ودعمهم، وضمان وصولهم لحقوقهم المشروعة خاصة الحق في الحرية والدولة المستقلة، لأن ذلك شرط لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي الذي نطلبه جميعا".