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توغل محدود للاحتلال في غزة

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 00:06

توغل محدود للاحتلال في غزة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توغّلت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بشكل محدود، شرقي وجنوبي قطاع غزة المحاصر، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان إن قرابة 14 آلية عسكرية إسرائيلية، بينها جرافات ومعدات هندسية، توغلت بشكل محدود قرب السياج الفاصل بين غزة ومناطق الـ48 شرقي حي الشجاعية في مدينة غزة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الشهود قولهم إن الآليات توغلت إلى مسافة تصل لنحو 100 متر، وأجرت عمليات تجريف وتمشيط في منطقة "معبر ناحل عوز" سابقا، قبل أن تعود نحو المواقع الإسرائيلية المحاذية لغزة.

كما أفادت المصادر بأن آليات إسرائيلية توغلت في منطقة "حي النهضة" شرق رفح جنوبي القطاع، وقيامها بعمليات تجريف لأراضٍ في المنطقة.

ولم يُبلغ عن وقوع عمليات إطلاق نار أو أي مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين جراء هذين التوغلين.

ومن آن إلى آخر تنفذ إسرائيل توغلات في غزة، ضمن انتهاكات واعتداءات مستمرة.

ويعاني سكان غزة، وهم أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية للغاية، في ظل حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ صيف 2006.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الاحتلال الإسرائيلي
#غزة

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