غزة: 11 حالة وفاة و1179 إصابة جديدة بكورونا

توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 1179 إصابة جديدة بالفيروس، و1902 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الخميس.

وبحسب التقرير اليومي للصحة بشأن الحالة الوبائية، فقد تم بعد، أمس الأربعاء، أخذ 3628 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 32% من العينات موجبة.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة 11 شخصا داخل مشافيها ليرتفع العدد إلى 819 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، بينما تم تسجيل 1902 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 75826 حالة.

وذكرت الصحة في تقريرها أن إجمالي تراكمي للمصابين 95089 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 18444 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 387 حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 291 حالة.

وبخصوص التطعيمات، قالت وزارة الصحة إن إجمالي المواطنين الذين تلقوا اللقاح 35082 مواطنا، علما أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 مواطنا.

إلى ذلك، توقعت الصحة بغزة أن يكون هناك طفرات أخرى لفايروس كورونا غير مكتشفة وموجودة بقطاع غزة، مؤكدة أن القطاع ليس بمعزل عن التحولات الوبائية التي يشهدها العالم ومحيطه.

وأكد الناطق باسم الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، أن المنحى الوبائي في القطاع لا زال في حالة صعود مستمر، والموجة الثانية التي تعصف بالقطاع لا زالت في أوجها.