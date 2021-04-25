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الكنائس الشرقية تحتفل بأحد الشعانين

تاريخ النشر: 25/04/2021 - 10:14

الكنائس الشرقية تحتفل بأحد الشعانين
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يحتفل المسيحيون العرب الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم، بأحد الشعانين، "ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس حين استقبله الشعب، فارشًا له أغصان الزيتون وسعف النخيل".

وتقيم كنائس (الروم الأرثوذكس، والسريان، والأقباط والأحباش، والأرمن) بهذه المناسبة القداديس الاحتفالية، بعدها تقام الدورات لسعف النخيل داخل الكنائس.

وتحتفل الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي، يوم السبت المقبل، بـ"سبت النور"، على أن يكون الأحد، الذي يليه "عيد الفصح المجيد".

وقالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن "التلاحم الأخوي لأبناء شعبنا الفلسطيني يتجلى بوضوح في هذه الأيام العصيبة التي تمر على شعبنا بسبب فيروس كورونا المستجد".

وأشارت إلى أن "الأعياد والمناسبات الدينية تظهر جلياً هذه الأخوة الفريدة من نوعها بين أبناء شعبنا الواحد مسلمين ومسيحيين".

وأكدت الهيئة على أن "أهمية عيد الشعانين تكمن بأن فلسطين من خلال هذا العيد وغيره من الأعياد ترسل دائما الرسائل للآخرين عبر المحبة والرحمة والسلام الموجودة بين أبناء شعبها، لتؤكد بأن قوة فلسطين وثبات موقفها نابع من الإرث الإنساني وأن العلاقة التي تجمع المسيحية والإسلام في فلسطين هي علاقة تكامل حضاري عميق عمق التاريخ".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كنائس
#أحد الشعانين
#القدس
#السيد المسيح

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