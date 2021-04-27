الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 17 حالة وفاة، و1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2686 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات سجلت على النحو التالي: نابلس (3)، قلقيلية (1)، بيت لحم (1)، قطاع غزة (12).

وقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (48)، جنين (71)، نابلس (106)، طوباس (12)، الخليل (62)، سلفيت (5)، رام الله والبيرة (48)، قلقيلية (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (10)، ضواحي القدس (2)، قطاع غزة (1038)، مؤكدة إجراء 5696 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (154)، جنين (64)، نابلس (440)، طوباس (25)، الخليل (45)، سلفيت (22)، رام الله والبيرة (152)، قلقيلية (24)، أريحا والأغوار (16)، بيت لحم (21)، قطاع غزة (1723).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأكدت وزيرة الصحة وجود 140 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 397 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 251,628، بينهم 165,426 تلقوا الجرعتين من اللقاح.