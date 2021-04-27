  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 21:01

غزة: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
توضيحية من قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

فرضت السلطات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تضمنت فرض حجر صحي للقادمين عبر معابر القطاع، وتمديد سريان الإجراءات السابقة لأسبوع آخر.

وتأتي الإجراءات الجديدة في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا المسجلة في القطاع، وخشيةً من تفشي طفرات جديدة من الفيروس، خاصة الطفرة الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، في بيان، إنه "سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين من الدول الموبوءة كالهند وبنغلاديش (بؤرة انتشار الطفرة الهندية)".

وأضاف البزم: "تقرر تمديد سريان جميع الإجراءات الوقائية القائمة حاليًا لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء)".

والخميس، فرضت داخلية غزة الإغلاق الليلي الشامل يوميا من وقت آذان المغرب وحتى موعد صلاة الفجر، على قطاع غزة.

ويشمل الإغلاق الليلي إغلاق كافة القطاعات والمنشآت بما فيها المساجد، ووقف صلاة العشاء والتراويح، وكذلك إغلاق كافة المنشآت التجارية، ومنع المركبات وحركة المشاة خلال هذه الفترة بشكل كامل.

ومنذ بداية آذار/ مارس الماضي، دخل قطاع غزة في موجة جديدة من جائحة كورونا، حيث يتصاعد منحنى الإصابات بشكل يومي، ليتجاوز الـ 1500 حالة يوميا.

ومنذ بداية الشهر الجاري، اتخذت وزارة الداخلية في القطاع، جملة من الإجراءات ضمن جهود مواجهة الحالة الوبائية للفيروس بالقطاع.

وتمثلت الإجراءات بإغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع حركة المركبات بكافة أنواعها، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في قطاع غزة 98 ألفا و887 إصابة بينها 869 وفاة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#غزة
#الضفة
#القدس
#فيروس كورونا

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة
السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

2021-04-27

تُنكر حقوق الشعب الفلسطيني: السلطة مطالبة بالانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط
تُنكر حقوق الشعب الفلسطيني: السلطة مطالبة بالانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط

2021-04-27

الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-27

الأكثر قراءة

القدس المحتلّة: تجدُّد اقتحام باب العامود واعتقالات ومحاولة اختطاف طفل

القدس المحتلّة: تجدُّد اقتحام باب العامود واعتقالات ومحاولة اختطاف طفل

2021-04-26
صفقة زوهر - عباس: لجنة لشؤون العرب برئاسة الموحدة مقابل دعم مقترح الليكود

صفقة زوهر - عباس: لجنة لشؤون العرب برئاسة الموحدة مقابل دعم مقترح الليكود

2021-04-26
ضغوطات على نتنياهو: بينيت أولا بالتناوب مقابل انضمام ساعر

ضغوطات على نتنياهو: بينيت أولا بالتناوب مقابل انضمام ساعر

2021-04-26
بعد اقتراحه على غانتس: نتنياهو يعرض التناوب على درعي

بعد اقتراحه على غانتس: نتنياهو يعرض التناوب على درعي

2021-04-26
الإمارات تستثمر بحقل الغاز الإسرائيلي

الإمارات تستثمر بحقل الغاز الإسرائيلي "تمار"

2021-04-26