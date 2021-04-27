غزة: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

فرضت السلطات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تضمنت فرض حجر صحي للقادمين عبر معابر القطاع، وتمديد سريان الإجراءات السابقة لأسبوع آخر.

وتأتي الإجراءات الجديدة في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا المسجلة في القطاع، وخشيةً من تفشي طفرات جديدة من الفيروس، خاصة الطفرة الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، في بيان، إنه "سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين من الدول الموبوءة كالهند وبنغلاديش (بؤرة انتشار الطفرة الهندية)".

وأضاف البزم: "تقرر تمديد سريان جميع الإجراءات الوقائية القائمة حاليًا لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء)".

والخميس، فرضت داخلية غزة الإغلاق الليلي الشامل يوميا من وقت آذان المغرب وحتى موعد صلاة الفجر، على قطاع غزة.

ويشمل الإغلاق الليلي إغلاق كافة القطاعات والمنشآت بما فيها المساجد، ووقف صلاة العشاء والتراويح، وكذلك إغلاق كافة المنشآت التجارية، ومنع المركبات وحركة المشاة خلال هذه الفترة بشكل كامل.

ومنذ بداية آذار/ مارس الماضي، دخل قطاع غزة في موجة جديدة من جائحة كورونا، حيث يتصاعد منحنى الإصابات بشكل يومي، ليتجاوز الـ 1500 حالة يوميا.

ومنذ بداية الشهر الجاري، اتخذت وزارة الداخلية في القطاع، جملة من الإجراءات ضمن جهود مواجهة الحالة الوبائية للفيروس بالقطاع.

وتمثلت الإجراءات بإغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع حركة المركبات بكافة أنواعها، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في قطاع غزة 98 ألفا و887 إصابة بينها 869 وفاة.