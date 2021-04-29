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الاحتلال يعيد مساحة الصيد في بحر غزة حتى 15 ميلا

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 10:06

الاحتلال يعيد مساحة الصيد في بحر غزة حتى 15 ميلا
ميناء الصيادين في غزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن إعادة مساحة الصيد في بحر غزة حتى 15 ميلا، وذلك بعد أن تم، يوم الإثنين، إغلاق مساحة الصيد بذريعة إطلاق قذائف صاروخية من القطاع صوب مستوطنات "غلاف غزة".

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "بعد مشاورات أمنية تقرر اليوم إعادة مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا". مضيفا أن "إعادة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مشروط بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني".

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، الإثنين، عن تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 9 أميال، وأعلنت لاحقا عن إغلاق مساحة الصيد بالكامل في أعقاب مداولات أمنية.

وقال بيان جيش الاحتلال إن "القرار اتخذ على إثر عمليات إرهابية من جانب قطاع غزة ضد مواطني إسرائيل في الأيام الأخيرة، والتي تشكل خرقا للسيادة الإسرائيلية. وتتحمل حماس المسؤولية عن أي شيء يجري في قطاع غزة ويخرج منه باتجاه إسرائيل، وستتحمل تبعات العنف الممارس ضد مواطني إسرائيل".

وأطلقت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين 40 قذيفة من القطاع، وربط جيش الاحتلال الإسرائيلي بينها وبين التصعيد في القدس المحتلة.

وكانت فصائل المقاومة في غزة، قد حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استمرار اعتداءاتها على سكان مدينة القدس، التي شهدت اشتباكات أسفرت عن إصابة العشرات من الفلسطينيين على يد شرطة الاحتلال وعناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف واعتقال العشرات في الاحتجاجات بباب العامود.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#قطاع غزة
#بحر غزة
#مساحة الصيد
#سلطات الاحتلال
#تصعيد

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