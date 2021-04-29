مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال الذين اعتقلوا عددا من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 4 شبان خلال اقتحامات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة والقدس اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد عطا تايه، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الليلة الماضية خلال مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالي، الشاب نصار أسامة العسعس.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة الاستقلال محمد أحمد عبد الخالق إبراهيم، بعد أن داهمت منزله في بلدة جلبون.

وفي القدس المحتلة، اختطف عناصر من المستعربين الليلة الماضية الفتى محمود عشاير من بلدة الطور بالقدس، بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتقلت شرطة الاحتلال محمد عطية من القدس

وتشهد القدس منذ بدء شهر رمضان، مواجهات يومية مع قوات الاحتلال التي تحاول تفريغ منطقة باب العامود وما حولها من المقدسيين، واشتدت المواجهات في نهاية الأسبوع الماضي بوتيرة عالية، الأمر أجبر سلطات الاحتلال على إزالة الحواجز العسكرية التي نصبت بباب العامود.