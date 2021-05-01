اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية"

شرعت فصائل فلسطينية بإجراء اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأجيل الانتخابات، بحسب ما كشف مسؤولان فلسطينيان، اليوم السبت.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لإذاعة فلسطين (رسمية)، إن الطريق بعد قرار تأجيل الانتخابات، والذي حدده الرئيس، عباس "واضح... حوار مع الفصائل، حكومة وحدة وطنية، تعزيز منظمة التحرير، التفكير بعقد مجلس مركزي لوضع سياسات وإستراتيجيات معينة".

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأوضح أبو ردينة أن "الحوار سيجري مع جميع الفصائل (..) الاتصالات بدأت منذ أمس (الجمعة) والجهود مستمرة"، دون الإدلاء بتفاصيل أكثر.

والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني، مرسوما أجّل بموجبه، رسميا، إجراء الانتخابات العامة، والتي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، دون أن يحدد موعدا آخر لعقدها.

والخميس، أعلن عباس في مستهل اجتماع للقادة الفلسطينية بمدينة رام الله، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي امتنعت عن إعطائهم جوابا بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، بذريعة "عدم وجود حكومة إسرائيلية"، وفي ختام الاجتماع تقرر تأجيل الانتخابات.

من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن "اتصالات ستبدأ خلال أيام مع مختلف الفصائل لتشكيل حكومة توافق وطني".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الأيام" أن "تقديم الحكومة (الحالية) استقالتها مرهون، بالتقدم في الاتصالات وإنضاج الحوارات التي ستجري مع مختلف الأطراف".

وقال إن اتصالات جرت خلال الأيام الأخيرة بين حركتي "فتح" و "حماس" بُحثت خلالها قضيتا تشكيل الحكومة وتأجيل الانتخابات.

وفي حين رحبت حركة "فتح" التي يرأسها عباس، وبعض فصائل منظمة التحرير، بقرار التأجيل، رفضته حركة "حماس" والجبهة الشعبية وعدد من القوائم المسجلة للانتخابات التشريعية.