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الاحتلال يعتقل 4 شبان من جبل المكبّر قرب باب العامود

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 18:52

الاحتلال يعتقل 4 شبان من جبل المكبّر قرب باب العامود
(توضيحيّة - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت مخابرات الاحتلال، أربعة شبان من حيّ "بشير" بجبل المكبّر، لدى تواجدهم قرب باب العامود في القدس المحتلة، اليوم الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن مخابرات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد نبيل بشير، ومحمد إبراهيم بشير، وفادي نضال بشير، ومحيي بشير في منطقة باب العامود، بحجة ضرب مستوطن.

وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس من الاعتداءات والانتهاكات التي نفذتها شرطة الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق القدس والمقدسيين، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ووفقا لتقرير حقوقي لمركز معلومات وادي حلوة؛ نفذت قوات الاحتلال 270 حالة اعتقال في القدس وأحيائها، من بينها 150 اعتقال خلال هبة باب العامود، وتم تمديد 70 حالة اعتقال منهم، من بينها 7 حالات اعتقال داخل المسجد الأقصى.

كما ذكر التقرير أن قوات الاحتلال أبعدت عدد من المقدسيين عن مدينة القدس.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الاحتلال
#جبل المكبّر
#باب العامود
#القدس المحتلة
#شرطة الاحتلال

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