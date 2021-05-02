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الصحة الفلسطينية: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 15:05

الصحة الفلسطينية: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا
رام الله (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 15 حالة وفاة، و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1117 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة: "نابلس 4، طولكرم 1، جنين 1، وتم تسجيل 9 وفيات في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 11، نابلس 79، طولكرم 23، جنين 45، ضواحي القدس 4، طوباس 8، سلفيت 10، الخليل 31، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 53، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 233".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 30، نابلس 71، ،طولكرم 28، جنين 70، ضواحي القدس 15، طوباس 20، سلفيت 16، الخليل 67، بيت لحم 17، رام الله والبيرة 115، أريحا والأغوار 13، قطاع غزة 655".

وبينت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 142 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 358 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة وقطاع غزة 257,851 بينهم 184,966 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات

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