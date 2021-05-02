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الشيخ جراح: المحكمة العليا تمهل الطرفين التوصل لاتفاق حتى الخميس

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 13:02

الشيخ جراح: المحكمة العليا تمهل الطرفين التوصل لاتفاق حتى الخميس
أهالي حي الشيخ جراح في قاعة المحكمة (عرب 48)
تحرير: طارق طه
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

بحثت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، قضية إخلاء عائلات مقدسية من منازلها في حي الشيخ الجراح لصالح الجمعيات الاستيطانية، وأعطت مهلة للطرفين (أهالي حي الشيخ جرّاح وجمعيات المستوطنين) للتوصل إلى اتفاق حتى يوم الخميس، في ما يتعلق بأوامر إخلاء البيوت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأشار القُضاة في نهاية الجلسة إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين، فستصدر المحكمة قرارها يوم الخميس المُقبل.

وكانت قد بدأت الجلسة الثانية، صباح اليوم الأحد، للبت في القضية في المحكمة الإسرائيلية العليا.

وحضر جلسة المحكمة أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء وعائلاتهم في الشيخ جراح، وعدد من الناشطين وطواقم الدفاع.

ويتهدد الطرد والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.

ومنحت محاكم الاحتلال عائلات الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء حتى بداية أيار/ مايو الجاري، وعائلات الداوودي، الدجاني، وحماد حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

أهالي حي الشيخ جراح في قاعة المحكمة (عرب 48)

وتأتي قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرا قرارا بحق 7 عائلات، رغم أن سكان الحي المالكين الفعليين والقانونيين للأرض.

لافتة #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح (عرب 48)

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قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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