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مسيرة في حيّ الشيخ جراح دعما لأصحاب المنازل المهدّدة بالإخلاء

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 23:58

مسيرة في حيّ الشيخ جراح دعما لأصحاب المنازل المهدّدة بالإخلاء
الاحتلال يغلق حي الشيخ جراح بوقت سابق (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

انطلقت في حيّ الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مساء الأحد، مسيرة رافضة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء العائلات المقدسية والمستوطنين "مهلة" للتوصل إلى اتفاق في ما بينهم بخصوص أوامر إخلاء البيوت، حتى يوم الخميس المقبل.

وشارك في المسيرة، نشطاء من الفعاليات الشعبية والرسمية في القدس، وعشرات الشبان المقدسيين الذين عبروا عن رفضهم لقرارات الاحتلال، مرددين شعارات ضد الاستيطان وطرد السكان.

ودعا المشاركون إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الحي الذي يتعرض إلى أبشع سياسات التطهير العرقي في القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع أهالي الحي.

ومنحت محكمة الاحتلال في وقت سابق من اليوم عائلات "الكرد، والقاسم، والجاعوني، واسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الشيخ جراح
#القدس المحتلة
#ء العائلات المقدسية

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