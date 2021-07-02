إصابة رجل وابنه بجراح خطيرة في اعتداء للمستوطنين قرب الخليل

أصيب والد اوابنه بجروح خطيرة، إثر اعتداء نفّضه مستوطنون، قرب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شخصين بينهما محام في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجمت بالحجارة والعصي عددا من المواطنين في منطقة مغاير العبيد شمال شرق يطا، ما أدى لإصابة المواطن مسلم أبو حميد (55 عاما)، ونجله (23 عاما) بجروح بالرأس واليد.

وذكر الجبور أن المصابيْن نُقلا إلى مشفى الخليل الحكومي، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.

وأضاف الجبور أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من المحامي موسى مخامرة، والمواطن أحمد مخامرة، أثناء تواجدهما ومجموعة من المواطنين والنشطاء بالقرب من تجمع الركيز وشعب البطم بمسافر يطا.

وأشار إلى أن أهالٍ قاموا بإزالة خيمة نصبها مستوطنو "أفيغال" فوق أراضيهم في تلك المنطقة، لغرض الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.