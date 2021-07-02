توقيف 14 ضابطا وعنصرا أمنيًّا على خلفيّة اغتيال بنات

أوقفت السلطة الفلسطينية، أمس الخميس، عددا من الضباط وعناصر الأمن، على خلفية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات الأسبوع الماضي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "جهاز الاستخبارات العامة (العسكرية) قام بتحويل 14 ضابطا وعنصرا في الأجهزة الأمنية إلى سجن أريحا (شرق وسط) للتحقيق معهم على خلفية مقتل المعارض السياسي نزار بنات".

وذكرت أن 14 عسكريا جرى تحويلهم لأريحا بناء على نتائج لجنة التحقيق بقرار من جهاز الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية.

وأشارت إلى أن القرار "اتخذ بناء على مخرجات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، وأن العسكريين هم من القوة التي شاركت في اعتقال بنات".

وفي سياق متصل، كتب عمّار بنات شقيق نزار في حسابه بفيسبوك مساء أمس: "نعم صحيح، وصلتنا معلومة أن هنالك 14 عنصرا ممن شاركوا باغتيال نزار موقوفون في أريحا".

وأضاف: "هذه المعلومة لدينا منذ صبيحة هذا اليوم، ولكن لا نأخذها على محمل الجد، وإن كان فليعلنوا أسماء هذه المجموعة على الملأ".

وقبل ذلك بساعات كتب عمار: "لن نقبل أن يكون هناك كبش فداء يحمل عن الذين شاركوا، الكل سيحاسب حسب جرمه وفعله وقوله وتخطيطه وتنفيذه".

وفيما لم يعرف متى تم توقيف الضباط وعناصر الأمن، نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع، دون أن تورد اسمه، القول، إن " الموقوفين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الحكومة محمد اشتية" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

طلقاء أم موقوفون؟

وذكرت صفحة "فيسبوك" خاصة ببنات، يُرجّح أن العائلة تتولى كتابة منشورات فيها، منذ اغتياله، أن العناصر الأمنية الـ14، ليسوا موقوفين.

وقال المنشور: "الآن وحسب ما وردنا من مصادر خاصة: قتلة الشهيد نزار بنات لم يُعتقلوا وهم الآن أحرار طلقاء، وهذا يعني كذب المؤسسة الأمنية التي أبلغتنا وسربت للإعلام هذا الخبر المفبرك".

وأضاف: "سنبقيكم على تواصل دائم وشفاف بكل ما يطرأ لدينا، وندعوكم لإعلان صوت الحق، (اليوم) الجمعة، في كافة الساحات والميادين".

والثلاثاء الماضي، أنهت لجنة التحقيق الرسمية في اغتيال بنات، تقريرها ورفعته للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وطالبت بإحالته "للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم"، من دون أن تفصح عن مضمونه.

بينا قال وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق، محمد شلالده، أمس الأربعاء، إن بنات "تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".

وأضاف: "ثبت للجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق".

واغتيل بنات، الأسبوع الماضي، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه من قبل قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وحظي بنات، ذو الخلفية اليسارية وغير المعروف بانتمائه الحزبي، بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني، لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.