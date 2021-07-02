عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال لتظاهرات في القدس والضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوّات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرات انطلقت في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية.

وانطلقت التظاهرات في حيّ سلوان وحزما في القدس، وفي بيتا قرب نابلس، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانيّة جديدة، هي بؤرة "أفياتار"، بالإضافة إلى تظاهرة غربيّ سلفيت، حيث يسعى المستوطنون إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة، وفي بيت دجن ومسافر يطا، وكفر قدوم.

Israeli occupation forces attacked a protest held in solidarity with the owners of houses threatened to be demolished in Silwan neighborhood, occupied Jerusalem.#SaveSilwan pic.twitter.com/TBpQWscWCF — Quds News Network (@QudsNen) July 2, 2021

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووابلا من الغاز المسيل للدموع صوب مئات المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم ضد محاولات الاستيلاء عليها، لصالح التوسع الاستيطاني.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في حي البستان ببلدة سلوان، جنوبيّ المسجد الأقصى المبارك.

وأطلقت شرطة الاحتلال الرصاص المطّاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه المشاركين في وقفة مساندة مع أصحاب 17 منزلا مهددا بالهدم في سلوان، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوّات الاحتلال اقتحمت منزل المقدسي، نضال الرجبي، أحد سكان الحيّ، عقب قمعها الوقفة، وهو صاحب أحد المحال التجارية الذي هدمه الاحتلال قبل يومين.

وفي وقت سابق الجمعة، أدّى عشرات المقدسيّين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان، دعما للأهالي المهددة منازلهم بالهدم والإخلاء القسري، لصالح إنشاء حديقة توراتية مكانها.

وندّد المصلّون عقب انتهاء الصلاة بقرارات الهدم التي تستهدف عشرات المنازل في مختلف أحياء سلوان.

ويمتدّ حي البستان على 70 دونما، وتقطنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بهدف بناء حديقة توراتية مكانه.

أمّا في بيتا، قرب نابلس، فأصيب 135 فلسطينيًا، الجمعة، أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في "الهلال الأحمر" الفلسطيني بنابلس، أحمد جبريل، أنّ الإصابات توزّعت على النحو الآتي: إصابة بالرصاص الحي، و49 بالرصاص المطاطي، عوجل 7 منهم إلى المستشفى الميداني ونقل واحد منهم إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، فيما أصيب 79 آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و3 جراء السقوط أثناء مطاردة قوات الاحتلال لهم، واثنان بحروق.