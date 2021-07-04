أمن السلطة الفلسطينية يعتقل المحامي كراجة ونشطاء آخرين

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية صباح اليوم الأحد، 3 نشطاء والمحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" من أمام محكمة رام الله، وذلك قبل أن يتم تنظيم الوقفة الاحتجاجية المنددة بالاعتقالات التي شهدتها مسيرة رام الله، مساء السبت.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة الفلسطينية اعتقلت المحامي مهند كراجة و3 نشطاء عرف منهم جهاد عبدو وأبو السبع قطش، قبل وقفة أمام محكمة رام الله للتضامن مع غسان السعدي ومحمد فرارجة الذين اعتقلهم الأمن، أمس السبت، بعد مسيرة رام الله، فيما طلبت الشرطة من الصحافيين مغادرة المكان.

وجاء في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي للنشطاء بعنوان "الصوت رح يظل عالي ومش رح نسكت"، "في الصباح الاحتلال اعتقل فريد الأطرش، والآن أمن السلطة يعتقل مهند كراجة"، وأضاف البيان " بالمناسبة، مهند كراجة وفريد الأطرش هم رأس حربة الدفاع عن النشطاء وأصحاب الرأي في فلسطين. كما كان لهما دور مهم في متابعة قضية الشهيد نزار بنات إثناء الاعتقالات والتهديدات المتكررة قبل اغتياله".

وكان عدد من النشطاء دعوا للمشاركة في وقفة أمام محكمة رام الله، اليوم الأحد، تضامنا مع غسان السعدي ومحمد فرارجة اللذين اعتقلتهما الأجهزة الأمنية بعد مشاركتهما في التظاهرة المنددة باغتيال نزار بنات.

واعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب المبرح على السعدي بعد أن نصبت له كمينا قرب مجمع الحافلات، في مدينة البيرة، وخلال اعتقال السعدي اعتدى عناصر الأمن على فخري جرادات ونجله أسامة بالضرب ورش غاز الفلفل.

وأمس السبت، خرج الآلاف من كافة مناطق الضفة الغربية في مسيرة احتجاجية على اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، متوجهين إلى دوار المنارة وسط رام الله.