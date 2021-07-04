  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا بالضفة وغزة: 3 وفيات و86 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 12:00

كورونا بالضفة وغزة: 3 وفيات و86 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
تراجع وفيات كورونا بالضفة وغزة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد.

وأوضح التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة واحدة في الضفة الغربية.

ووفقا للتقرير، فإن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 12، الخليل 7، بيت لحم 1، نابلس 1، قطاع غزة 56 إصابة.

وتوزعت حالات التعافي حسب التالي: الخليل 3، وضواحي القدس 1، وقطاع غزة 220.

وبلغت نسبة التعافي من كورونا 98.3%، ونسبة الإصابات النشطة بلغت 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفت التقرير إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,404، بينهم 372,076 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا في غزة
#كورونا في الضفة
#وفيات كورونا
#الصحة الفلسطينية

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يبنون درجا على أرض لعائلة أبو صبيح بسلوان
مستوطنون يبنون درجا على أرض لعائلة أبو صبيح بسلوان

2021-07-04

اعتقال إداري لناشط في قضية الأسرى
اعتقال إداري لناشط في قضية الأسرى

2021-07-04

الحكم على المقدسية ياسمين جابر بالسجن 30 شهرا
الحكم على المقدسية ياسمين جابر بالسجن 30 شهرا

2021-07-04

الأكثر قراءة

الناصرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الناصرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2021-07-03
رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات

رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات

2021-07-03
استهداف سفينة بالمحيط الهندي كانت بملكية رجل أعمال إسرائيلي

استهداف سفينة بالمحيط الهندي كانت بملكية رجل أعمال إسرائيلي

2021-07-03
إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

2021-07-03
3 إصابات بينها خطيرة في جريمتي طعن بحيفا وكفر قاسم

3 إصابات بينها خطيرة في جريمتي طعن بحيفا وكفر قاسم

2021-07-03