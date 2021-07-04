كورونا بالضفة وغزة: 3 وفيات و86 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد.

وأوضح التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة واحدة في الضفة الغربية.

ووفقا للتقرير، فإن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 12، الخليل 7، بيت لحم 1، نابلس 1، قطاع غزة 56 إصابة.

وتوزعت حالات التعافي حسب التالي: الخليل 3، وضواحي القدس 1، وقطاع غزة 220.

وبلغت نسبة التعافي من كورونا 98.3%، ونسبة الإصابات النشطة بلغت 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفت التقرير إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,404، بينهم 372,076 تلقوا الجرعتين من اللقاح.