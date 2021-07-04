مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت التضييق وفرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، وتحد من تنقلهم خلال تواجدهم بساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وبحسب دائرة الأوقاف، فإن 54 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في ساحات المسجد الأقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة.

وفي المقابل، تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول أهل القدس والداخل إلى الأقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عن بواباته الخارجية.

وتستهدف قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

كما يستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين الفلسطينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال لليهود لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.