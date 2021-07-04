هزّة أرضية خفيفة تضرب قرى غرب نابلس وجنين

ضربت هزة أرضية خفيفة، مساء اليوم الأحد، مناطق غربي مدينتي نابلس وجنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة "النجاح" في نابلس: "حدثت هزة أرضية يوم الأحد في حدود الساعة 04:59 مساء حسب التوقيت المحلي لفلسطين".

وأضاف: "وكانت بقوة 3.2 على مقياس ريختر وعلى عمق 4 كم في باطن الأرض على خط عرض 32.48 شمالا، وخط طول 35.09 شرقا".

وبحسب المركز، "تبعد بؤرة الزلزال 7 كم جنوب غرب أم الفحم وتبعد 20 كم غرب مدينة جنين".

وذكر المركز أن "هذه الهزة تقع على النظام الصدعي والمعروف بالكرمل الفارعة، ويعتبر من النشاط الطبيعي لهذه المنطقة والذي يتكرر خلال فترات متباعدة".