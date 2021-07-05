توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي غزة

توغّلت آليات عسكريةوجرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بشكل محدود، قرب السياج الأمني الفاصل، شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 10 آليات عسكرية إسرائيلية، بينها دبابتان و8 جرافات، توغّلت لمسافة تقل عن 100 متر، شرقي حيّ الشُّجاعية، شرقي مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف وتمشيط للمنطقة الحدودية.

​​​​​​وبين الفينة والأخرى، تنّفذ الآليات العسكرية الإسرائيلية عمليات توغل محدودة، بشكل متكرر، في المناطق الحدودية من قطاع غزة.

وعلى صلة، اعتبرت حركة "حماس"، مساء أمس، الأحد، تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بـ"عمل عسكري جديد" في غزة، "محاولة لترميم صورة جيشه".

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحركة حازم قاسم، تعقيبا على تهديدات غانتس لغزة التي توعدها بـ"عمل عسكري جديد حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة".

وقال قاسم: "تصريحات (غانتس) محاولة لترميم صورة جيشه التي اهتزت بشكل كبير بفعل أداء المقاومة في معركة سيف القدس".

واعتبر قاسم "تلك التهديدات محاولة لبيع الوهم للجمهور الصهيوني، وأن الاحتلال دائما ما يلجأ للتهديد بالحرب والعدوان، وشعبنا تعود على مثل هذه التهديدات التي لا تخيفه ولا تخيف مقاومتنا".

وتابع: "نخوض نضالا مشروعا لاسترداد حقوقنا وأرضنا ومقدستنا وانتزاع حقنا في العيش الكريم والحرية وسنواصل ذلك رغم التهديدات".

وفي وقت سابق، الأحد، قال غانتس في مقابلة مع قناة 13 الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي سيقوم بعمل عسكري جديد في غزة حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع".

وأضاف "بعد انتهاء عملية حارس الأسوار (العدوان الأخير على غزة)، قلنا إننا لن نقبل الوضع الراهن، لذلك فإن استمرار إطلاق البالونات سيقودنا لمواجهة أخرى"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "يعمل على تحديد مزيد من الأهداف في قطاع غزة".