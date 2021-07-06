  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: وفاتان و108 إصابات جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 13:23

الصحة الفلسطينية: وفاتان و108 إصابات جديدة بكورونا
داخل مركز صحيّ في غزّة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، حالتي وفاتين، و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و114 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين (7)، أريحا والأغوار (1)، الخليل (4)، قطاع غزة (96)"، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2828 فحصا.

وأكدت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار (1)، نابلس (8)، قطاع غزة (105)، موضحة أن "نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى "وجود 6 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 11 مصابا".

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 527,888، بينهم 379,591 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 29 إصابة جديدة بطفرة "متغيّر دلتا" لفيروس "كورونا"، بعد إجراء الفحص الخاص بالطفرة لمجموعة من العينات الإيجابية التي تم جمعها من مختلف محافظات الضفة، ما يرفع مجمل الإصابات المكتشفة إلى 49 إصابة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الصحة الفلسطينية
#كورونا
#دلتا
#فيروس
#إصابات
#وفيات
#غزة
#الضفة

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأسير الغضنفر: 63 يومًا من الإضراب عن الطعام و3 أيام عن الماء
الأسير الغضنفر: 63 يومًا من الإضراب عن الطعام و3 أيام عن الماء

2021-07-06

الاحتلال يهدم مدرسة قيد الإنشاء في عناتا
الاحتلال يهدم مدرسة قيد الإنشاء في عناتا

2021-07-06

اعتقالات بالضفة والقدس وإصابات بمواجهات بنابلس وسلوان
اعتقالات بالضفة والقدس وإصابات بمواجهات بنابلس وسلوان

2021-07-06

الأكثر قراءة

"منع لم الشمل" يسقط في اللجنة المنظمة.. المواجهة تنتقل إلى الهيئة العامة للكنيست

2021-07-05
الغضنفر يضرب عن الماء: وضع صحيّ يزداد تدهورا وتضامن شعبيّ

الغضنفر يضرب عن الماء: وضع صحيّ يزداد تدهورا وتضامن شعبيّ

2021-07-05
الصحة الإسرائيلية: تراجع فعالية التطعيم ضد كورونا

الصحة الإسرائيلية: تراجع فعالية التطعيم ضد كورونا

2021-07-05
لمّ الشمل | القناة 12 الإسرائيليّة: شاكيد وعباس يقتربان من اتّفاق يتيح تمديد القانون

لمّ الشمل | القناة 12 الإسرائيليّة: شاكيد وعباس يقتربان من اتّفاق يتيح تمديد القانون

2021-07-05
إضراب بمستشفيات وعيادات

إضراب بمستشفيات وعيادات "كلاليت" بسبب عدم تحديث الأجور

2021-07-05