الاحتلال يغلق لجان العمل الزراعي ويعتقل 12 فلسطينيا بالضفة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي، بعد أن داهمت مقرها في مدينة البيرة وعبثت بمحتوياته، فيما اعتقلت 12 فلسطينيا عقب حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وألصقت قوات الاحتلال قرارا على مدخل المؤسسة بإغلاقها لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، كما استولت على عدة حواسيب ومعدات مكتبية خاصة بموظفي المؤسسة.

وتأسست مؤسسة لجان العمل الزراعي غير الحكومية عام 1986 بمبادرة من مجموعة من المهندسين الزراعيين وتعتمد منذ تأسيسها على المتطوعين بالكامل، وشكلت لجان زراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعمل على تحديد أولوية المزارعين وتساعدها في تنفيذ برامجها وأنشطتها المجتمعية.

إلى ذلك، تشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وشنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة، طالت 12 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون وسيدة من رام الله، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في فعاليات مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منتصر عيسى شديد من دورا، بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته والاعتداء عليه بالضرب.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ منذر محمد أبو عطوان من منطقة الطبقة، بدورا بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

بينما من محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي شذى أبو عودة، من منزلها في حي عين مصباح في رام الله، واستولت على مركبتها الشخصية. وأخطرت قوات الاحتلال بإغلاق مقر لجان العمل الصحي في رام الله لستة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد القادر بلال الخواجا، وخالد طالب سرور، وعتبة جياد كنعان، وسيف سيف عماد عميرة من بلدة نعلين.

واقتحمت قوات الاحتلال خربثا المصباح واعتقلت نسيم أكرم حرفوش وعبد الله حرفوش، واعتقلت محمد عبد الحليم زهران، من قرية دير ابو مشعل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن طه التيتي من منطقة الجبل الشمالي، والمواطن محمد الكوني من حي رفيديا.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، واندلعت مواجهات تخللها اشتباكات مع مسلحين في عدة محاور خاصة في حي الجابريات.

وداهم جنود الاحتلال منزل القيادي بحماس الشيخ خالد الحاج بعد خلع الباب الرئيسي، حيث حققوا معه ميدانيا دون اعتقال علمًا أنه تحرر من سجون الاحتلال قبل نحو شهر.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ خالد سليمان في حي الجابريات، وحققوا معه ميدانيا قبل انسحابهم من المنزل.