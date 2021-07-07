الخارجيّة الفلسطينيّة تطالب "الصليب الأحمر" بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير الغضنفر

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 64 يوما.

جاء ذلك في نداء "عاجل" وجهه وزير الخارجية، رياض المالكي، إلى رئيس اللجنة الدولية، في جنيف، بيتر ماورير، وفق بيان للخارجية.

ويواصل أبو عطوان (28 عاما) إضرابه عن الطعام والماء لليوم الـ64 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وطالب وزير الخارجية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"الوقوف عند مسؤولياتها القانونية، والتدخل السريع لإنقاذ حياة أبو عطوان".

وأضاف أن "سياسة الاعتقال الإداري التعسفي غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا لمسؤوليات والتزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني".

واتهم المالكي، سلطات الاحتلال بـ"ممارسة عملية القتل البطيء بحق أبو عطوان".

والأسير أبو عطوان من بلدة دورا جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ومُعتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأصدرت المخابرات الإسرائيلية بحقّه أمريّ اعتقال إداريين مدة كل منهما 6 شهور.