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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و89 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 14:31

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و89 إصابة جديدة بكورونا
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حالة وفاة واحدة و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و192 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 11، طولكرم 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 73".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 3، رام الله والبيرة 1، نابلس 15، قطاع غزة 173".

وبين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 531,648 بينهم 382,436 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفاة
#غزة
#الضفة

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