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كورونا في الضفّة وغزّة: لا وفيات و81 إصابة جديدة 

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 14:35

كورونا في الضفّة وغزّة: لا وفيات و81 إصابة جديدة 
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و152 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طولكرم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 2، الخليل 2، قطاع غزة 73".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 2، الخليل 2، قطاع غزة 148".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 12 مريضا.

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 541,515 بينهم 388,876 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الضفة الغربية المحتلة
#غزة
#فيروس كورونا
#إصابات كورونا

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