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اختتام لقاء إردوغان وعباس

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 17:37

اختتام لقاء إردوغان وعباس
من الاجتماع (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اجتمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في إسطنبول.

وأطلع عباس، الرئيس التركي على آخر التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان عن وكالة الأنباء الفلسطينية أن "الرئيس الفلسطيني وضع إردوغان في صورة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يجري فيها من تهجير للمواطنين، والبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

واستغرق اللقاء المغلق في قصر "وحيد الدين"، ساعة و15 دقيقة، وفق مراسل الأناضول. وانضم الوفدان الفلسطيني والتركي، إلى اجتماع موسع في ما بعد.

ويرافق عباس كل من؛ وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش.

ووصل الرئيس الفلسطيني تركيا، أمس الجمعة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تلبية لدعوة الرئيس التركي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#لقاء محمود عباس مع إردوغان
#الاحتلال الإسرائيلي

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