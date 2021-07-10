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اعتقال 3 فلسطينيين على حدود غزة ومستوطنون يهاجمون طفلا في الخليل

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 20:20

اعتقال 3 فلسطينيين على حدود غزة ومستوطنون يهاجمون طفلا في الخليل
حدود غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ثلاثة شبان فلسطينيين من قطاع غزة، بادعاء أنهم اجتازوا السياج العازلة شرقي خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وبين قوات الاحتلال في حي بطن الهوى بسلوان في القدس المحتلة، واعقتلت القوات شابًا بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي سياق منفصل، أصيب طفل فلسطيني، مساء السبت، برضوض وجروح جراء رشقه بالحجارة من قبل مستوطنين جنوبي الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، إن "مستوطنين من مستوطنتي ‘ماعون‘ و‘خافات ماعون‘، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، الطفل عيسى عوض (14 عاما) وماشيته بالحجارة في قرية الطوبا بمسافر يطا جنوبي الخليل، ما تسبب بإصابته برضوض".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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