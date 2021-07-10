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غزة: أب يعترف بقتل ابنه الرضيع

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 21:35

غزة: أب يعترف بقتل ابنه الرضيع
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكر الناطق بلسان الشرطة في قطاع غزة أن والد الطفل، حسن محمد عياد، اعترف بارتكاب الجريمة بعد اعتقاله والتحقيق معه.

وقال البطنيجي إن "والد الطفل اعترف أنه ألقاه من سطح منزله بسبب خلافات داخل العائلة، علمًا أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن إن كان القاتل يعاني من مشاكل نفسية".

وأضاف "الرضيع في شهره الأول قد فارق الحياة في المستشفى متأثرا بجروحه، وبعد ارتكاب جريمته هرب والده من المنزل، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإخضاعه للتحقيق حيث اعترف بجريمته".

وجاء في بيان لمباحث شرطة حي الزيتون في غزة، أن التحريات والتحقيقات جاءت مطابقة لمسرح الجريمة وملابساتها، وقد تم إحالة القضية والأطراف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#قطاع غزة
#جرائم القتل
#حسن محمد عياد

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