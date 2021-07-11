اقتحام قسم بمعتقل "ريمون" وتنكيل بالأسرى

اقتحمت وحدات أمنية تابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسم 2 بمعتقل "ريمون"، واعتدت على الأسرى القابعين فيه، بحسب ما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن وحدات القمع (’متسادا’، و’درور’، و’يمام’)، شنت عملية قمع واسعة ونكلت بالأسرى، وقامت بنقلهم من قسم 2 إلى قسم 8 في السجن ذاته.

وأضافت ان عملية الاقتحام تمت من دون أي مبرر يستدعي ذلك، وأن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيش التي نفذتها استفزاز الأسرى بشكل مقصود، وتحطيم مقتنياتهم ورميها خارج غرف القسم، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر بين الأسرى.

إهمال طبيّ متعمّد

وفي سياق ذي صلة، قالت هيئة شؤون الأسرى، إن ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، هي واحدة من ضمن الانتهاكات التي تتبعها إدارة المعتقلات الإسرائيلية، حيث تمعن بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، متطرّقة في بيان، إلى مجموعة من الحالات المرضية لعدد من الأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية،

وذكرت الهيئة أنه من بين الحالات؛ حالة الأسير نضال زلوم (57 عاما) من مدينة رام الله، والقابع في سجن "إيشل"، حيث يشتكي من مماطلة العيادة، وإدارة المعتقل في تقديم العلاج اللازم له، والتشخيص السريع لوضعه الصحي، فهو يعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكري ودوخة مستمرة، وهو من الأسرى القدامى الذين أمضوا في المعتقلات الإسرائيلية ما يقارب 32 عاما، ومحكوم بالسجن لمؤبدين و35 عاما.

كما يشتكي الأسير محمد تعامرة من مدينة جنين والقابع بمعتقل "ريمون"، من أمراض الضغط وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وحموضة في المعدة، ويحتاج متابعة سريعة لوضعه الصحي.

أما الأسير فريج أبو ظاهر (28 عاما) من بيت لاهيا- غزة، الذي يقبع حاليا في سجن "نفحة"، يعاني من مرض يسمى "فلفسيا"، يسبب له شحنات كهربائية زائدة وتشنجات أدت مؤخرا إلى سقوطه عن السرير، وإصابته بالرأس، ما زاد وضعه الصحي صعوبة، إلى جانب تأزمه نفسيا.

وحمّلت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة، عن استمرار الإهمال الطبي بحق الأسرى، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى على أكمل وجه.