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العثور على جثّة "مجهولة الهويّة" في العيزريّة شرق القدس 

تاريخ النشر: 13/07/2021 - 23:38

العثور على جثّة "مجهولة الهويّة" في العيزريّة شرق القدس 
السيارة أثناء احتراقها
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت الشرطة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، بأنه تمّ العثور على جثة "مجهولة الهوية" بجانب مركبة محترقة، في بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما ذكر المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في بيان أشار فيه إلى أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية.

ولم تورد الشرطة أي تفاصيل إضافية بشأن الواقعة.

وتقع العيزرية على بعد 2 كم، شرق القدس، ويحدها من الجنوب بلدة أبوديس، ومن الغرب رأس العامود والمسجد الأقصى، ومن الشرق مستوطنة "معاليه أدوميم"، والنبي موسى ومن الشمال الزعيم والعيسوية وعناتا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العثور على جثة
#مركبة محترقة
#العيزرية

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