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إصابة فلسطيني بجراح إثر إطلاق مستوطن النار عليه

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 14:09

إصابة فلسطيني بجراح إثر إطلاق مستوطن النار عليه
مستوطنون في حماية الاحتلال ( صورة أرشيفية "أ ف ب")
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب فلسطيني، الأربعاء، بجروح جراء إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة، غسان دغلس، لوكالة "الأناضول"، إن "مستوطنين من مستوطنة ‘يتسهار‘ جنوبي نابلس أطلقوا النار على مواطن يدعى مأمون نصار (49 عاما)، خلال رعيه للأغنام".

وأوضح دغلس، أن "نصار من سكان بلدة مادما، أصيب برصاص حي في قدمه، وجرى نقله من قبل السلطات الإسرائيلية لمستشفيات الداخل".

ولفت إلى أن قوة من جيش الاحتلال حضرت للموقع، ومنعت المواطنين الوصول للمكان.

وعادة ما يشن مستوطنون اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مناطق الضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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#الضفة الغربية

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