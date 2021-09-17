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كورونا في الضفة وغزة: 19 وفاة و2219 إصابة خلال يوم

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 14:40

كورونا في الضفة وغزة: 19 وفاة و2219 إصابة خلال يوم
فحص الطلاب في قطاع غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الجمعة، عن تسجيل 19 حالة وفاة و2219 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 2485 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، حول التقرير اليومي للحالة الوبائية إن "الوفيات الجديدة سجلت في قطاع غزة بـ15 حالة، حالة واحدة في رام الله والبيرة ومثلها في كل من طولكرم وقلقيلية ونابلس".

ولفتت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت في طولكرم بـ182 إصابة، جنين بـ150، قلقيلية بـ54، نابلس بـ151، أريحا والأغوار بـ17، ضواحي القدس بـ22، سلفيت بـ25، طوباس بـ16، رام الله والبيرة بـ103، الخليل بـ58، بيت لحم بـ8 وقطاع غزة بـ1433 حالة"؛ مشيرة إلى أنه أجري 9581 فحصا.

وأضافت أن "حالات الشفاء توزعت على النحو التالي: 353 في طولكرم، 177 في جنين، 101 في قلقيلية، 190 في نابلس، 4 في أريحا والأغوار، 12 في ضواحي القدس، 64 في سلفيت، 26 في طوباس، 162 في رام الله والبيرة، 31 في الخليل، 7 في بيت لحم و1358 حالة في قطاع غزة".

وأوضحت الكيلة أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8%، أما نسبة الوفيات فبلغت 1% من مجمل الإصابات".

وأشارت إلى أن "80 مصبا يرقدون لتلقي العلاج في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 205 مصابين، بينهم 12 مصابا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي".

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات ضد عدوى الفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,287,806 بينهم 555,382 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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#وزارة الصحة
#قطاع غزة
#كورونا
#فيروس كورونا

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