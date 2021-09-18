إطلاق نار على حاجز الجلمة واعتقالات بالقدس والخليل

اندلعت في ساعات متأخرة من الليل مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري قرب جنين تخللها إطلاق نار صوب جنود الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان بالقدس والخليل.

وانتشرت مجموعات الإرباك الليلي، مساء السبت، قرب حاجز الجلمة، والذي تعرض لإطلاق النار من مسلحين مرتين في غضون ساعة.

وأطلق مسلحون النار مرتين على جنود الاحتلال في الحاجز، الذين أطلقوا القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأُضرم شبان النار بالإطارات وأُغلق الشارع المؤدي للحاجز، وسط مواجهات بين راشقي الحجارة وجيش الاحتلال الذي زج بالمزيد من التعزيزات العسكرية للمنطقة التي تحلق في سمائها طائرة رصد واستطلاع على ارتفاع منخفض.

يأتي ذلك، فيما تواصل قوات الاحتلال التمشيط في جبال وسهول بلدتي برقين وكفرذان، وقد شوهدت قنابل إنارة أطلقها جنود الاحتلال في سماء المنطقة ضمن حملات البحث المستمرة عن أيهم كممجي ومناضل انفيعات، اللذان انتزعا حريتهما من سجن "جلبوع".

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان بعد اعتداء الجنود والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح، اعتدوا على أربعة شبان بينهم شقيقان، وسيدتان ومسنة، بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والهروات، ما تسبب بإصابتهم بجروح ورضوض.

وأوضح أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب محمد فواز قفيشة، وضياء طارق قفيشة، وفوزي سعدي الرجبي وشقيقه محمد، عقب الاعتداء بالضرب عليهم وعلى المسنة رويدة عبد المعطي قفيشة والشقيقتان لبنى وملكة جميل قفيشة.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء السبت، الشابين: يزن اشتي، وأسامة مجاهد، أثناء تواجدهما قرب باب الساهرة أحد أبواب القدس القديمة.