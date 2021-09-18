تقرير: 123 منطقة مواجهة و25 عملية إطلاق نار بالضفة والقدس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين في القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات استهدف خلالها الشبان بؤرا استيطانية وكاميرات مراقبة بسلوان.

وأفاد نادي الأسير أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب بكر عويس، بعد اعتراض مركبته في حي رأس العامود، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رمزي عادل صلاح من بلدة أبوديس على حاجز "الكونتينر".

وشهدت بلدة سلوان مواجهات ليلية عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن مسعفا أصيب بجراح متوسطة خلال المواجهات التي أطلقت فيها قوات الاحتلال، الرصاص المعدني المعلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز بكثافة تجاه المواطنين.

وانتشر عناصر شرطة الاحتلال في أزقة حيي بطن الهوى وبئر أيوب، حيث تعمدوا تحطيم مركبات المقدسيين وإطلاق قنابل الصوت تجاه المنازل بشكل مباشر.

في المقابل، تمكن شبان من حي بطن الهوى من استهداف البؤر الاستيطانية في الحي بوابل من المفرقعات النارية.

وأدت المفرقعات لاشتعال النيران في غرفة بإحدى المنازل التي استولى عليها المستوطنون.

وفي حي بئر أيوب أشعل الشبان النار في عامود "كاميرات المراقبة" التابعة للاحتلال، كما استهدفوا القوة المقتحمة بالزجاجات الحارقة.

وتشهد أحياء القدس مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تسعى لتهجير المقدسيين وهدم منازلهم.

ورصد تقرير حقوقي بالضفة 641 عملا مقاوما في 123 منطقة مواجهة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ عملية "نفق الحرية" وحتى مساء أمس الجمعة.

وأحصى التقرير 193 مواجهة مع قوات الاحتلال، والمشاركة في 170 تظاهرة تضامنا ونصرة للأسرى.

وتخلل المواجهات والمظاهرات 175 عملية إلقاء حجارة، و21 إلقاء زجاجات حارقة، و5 إلقاء مفرقعات نارية، و2 عملية تحطيم أدوات أو آليات عسكرية، و13 عملية حرق أماكن أو منشئات عسكرية، وإسقاط طائرتي "درون"، و15 عملية مقاومة لاعتداءات المستوطنين.

ورصد 4 عمليات طعن أو محاولات طعن، وإلقاء 8 عبوات ناسفة.

وتواصلت عمليات الإرباك الليلي ضد البؤر الاستيطانية ونقاط عسكرية للاحتلال، وبلغت 8 عمليات إرباك ليلي تركزت في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس.

ووفق التقرير، شهدت الفترة ارتفاعا في عمليات إطلاق النار، حيث بلغت 25 عملية إطلاق نار، استهدف المسلحون نقاط مختلفة لقوات الاحتلال، تركزت على حاجز الجلمة العسكري قضاء جنين.