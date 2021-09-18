غزة: الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين حاولوا العبور لمناطق الـ48

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان فلسطينيين قرب السياج الأمني الفاصل، شمالي قطاع غزة، لدى محاولتهم العبور إلى مناطق الـ48.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي تعامل مع محاولة تسلل من منطقة السياج الفاصل في شمال قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأشار المراسل العسكري للقناة 12، نير دفوري، إلى أنه "يتم استجواب المعتقلين الثلاثة في المكان"، وفق تعبيره.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال في بيان صدر عنه أن ضبط بحوزة الشبان الثلاثة سكاكين وأدوات لقص السياج الأمني و"تم نقله لمزيد من التحقيقات لدى الأجهزة الأمنية".