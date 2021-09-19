الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و1806 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا و2842 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في طولكرم، وحالة في قلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 42، طولكرم 100، جنين 133، نابلس 171، أريحا والأغوار 19، سلفيت 38، طوباس 17، رام الله والبيرة 122، بيت لحم 16، ضواحي القدس 5، الخليل 30، قطاع غزة 1113.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 60، طولكرم 201، جنين 139، نابلس 315، أريحا والأغوار 22، سلفيت 86، طوباس 40، رام الله والبيرة 124، بيت لحم 7، ضواحي القدس 10، الخليل 33، قطاع غزة 1805.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 75 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 220 مريضا، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,292,634 بينهم 564,640 تلقوا الجرعتين من اللقاح.