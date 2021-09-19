يعبد: قوات الاحتلال تعتقل فتيين وتصيب عددا من الشبان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فتيين وأصابت عددا من الشبان في بلدة يعبد بالقرب من جنين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين هلال محمد جميل صلاح (15 عاما)، وعلي زياد عمر أبو صلاح.

واندلعت مواجهات مع تلك القوات التي أطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والمدمع، ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.

وشهدت مناطق عدة في جنين، الأحد، مواجهات مع جيش الاحتلال، عقب اعتقال الأسيرين مناضل انفيعات وأيهم كممجي، فجر الأحد كذلك، وهم من بين الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن الجلبوع.

وفرّ الأسرى الستة من السجن شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، إلا أن سلطات الاحتلال عادت واعتقلتهم مجددا.