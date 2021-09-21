الصحّة الفلسطينيّة: 17 وفاة ونحو 2000 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 وفاة، و1977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1599 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن الوفيات الجديدة "سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة 14، الخليل 1، طولكرم 1، نابلس 1".

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: قلقيلية 35، طولكرم 118، نابلس 154، ضواحي القدس 21، سلفيت 34، جنين 84، طوباس 17، أريحا والأغوار 19، رام الله والبيرة 119، بيت لحم 6، الخليل 47، قطاع غزة 1323"، لافتة إلى إجراء 8146 فحصا.

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 214 مصابا، بينهم 12 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب التالي: قلقيلية 43، طولكرم 87، نابلس 264، ضواحي القدس 8، سلفيت 68، جنين 142، طوباس 17، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 125، بيت لحم 6، الخليل 33، قطاع غزة 800".

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,319,937، بينهم 613,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.