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جنين: الاحتلال يقرر فتح حاجز الجلمة بدءا من الأربعاء

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 20:23

جنين: الاحتلال يقرر فتح حاجز الجلمة بدءا من الأربعاء
مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز الجليمة، أيار الماضي (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، اعتزامها فتح حاجز الجلمة، شمالي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بدءا من يوم غد، الأربعاء.

وذكر مكتب "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة، في بيان، أن القرار "جاء في أعقاب تقييم أمني وبناء على قرار وزير الأمن"، بيني غانتس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق حاجز الجلمة في أعقاب عملية فرار ستة أسرى جميعهم من منطقة جنين، من سجن الجلبوع شديد التحصين في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن.

وخلال عمليات بحث قوات الاحتلال عن أسرى عملية الجلبوع، اندلعت بوتيرة شبه يومية، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الجلمة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال أربعة من الأسرى وهم (محمود عارضة وزكريا الزبيدي ومحمد عارضة ويعقوب قادري) يومي الجمعة والسبت 10 و11 أيلول سبتمبر الجاري.

واعتقل الاحتلال الأسيرين مناضل انفيعات و أيهم كممجي خلال تواجدهما في منزل شرقي مدينة جنين فجر يوم الأحد الماضي.

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#سلطات الاحتلال الإسرائيلي
#حاجز الجلمة

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