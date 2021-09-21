سلطات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيميّ

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، المسجد الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بمناسبة "عيد العرش" اليهودي، الذي بدأ اليوم ويستمر لأسبوع.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مدير المسجد الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو اسنينة، قوله، إنّ سلطات الاحتلال، أغلقت الحرم الإبراهيمي هذه الليلة، ولمدة يومين حتى مساء الخميس، بسبب "عيد العرش".

وقال أبو اسنينة، إن "الاحتلال وعقب إغلاق الحرم الإبراهيمي يقوم بإزالة السجاد، وفتح كل أقسام الحرم أمام المستوطنين، ويتم عمل حفلات صاخبة وصلوات تلمودية داخل الحرم الإبراهيمي".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، إقامة الأذان في المسجد الإبراهيمي لأكثر من 60 مرة.

ومنذ 6 أيلول/ سبتمبر الجاري تحتفل إسرائيل بعدد من الأعياد اليهودية، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ومن بينها عيد رأس السنة العبرية، و"عيد الغفران"، و"عيد العرش"، و"عيد التوراة".