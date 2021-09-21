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كورونا بغزة: 14 وفاة و1323 إصابة بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 10:36

كورونا بغزة: 14 وفاة و1323 إصابة بآخر 24 ساعة
تفشي كورونا بفئة الأجيال الشابة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 1323 إصابة جديدة بالفاروس كورونا، في آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع إلى أنها أجرت 3345 فحصا مخبريا، حيث ذكرت أنه تم تسجيل 800 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وأفادت أن إجمالي المصابين في القطاع بلغ 157919، بينهم 20828 حالة نشطة، و135787 حالة تعاف و1304 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 384، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 242.

وأما بشأن التطعيم ضد الفيروس، بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، فيما تلقى اللقاح 386443 شخصا.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الطوارئ في قطاع غزة محمد أبو سلمية، إن غالبية حالات الوفاة في الموجة الثالثة لفيروس كورونا في القطاع هي من فئة الشباب بالدرجة الأولى.

ورجح أبو سلمية، أن ذلك قد يعود ‏لسبب عدم تلقي هؤلاء التطعيمات اللازمة للحماية من الأثار الخطيرة لمتحور دلتا. ‏

وذكر أن أكثر من 309 سيدة حامل دخلت العناية المركزة نتيجة إصابتهن بمتحور دلتا، لافتا أنه تم إجراء عمليات قيصرية لـ 59 حالة منهن بشكل عاجل لإنقاذ ‏حياتهن وحياة جنينهن.

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#كورونا في غزة
#وفيات كورونا
#فيروس كورونا

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