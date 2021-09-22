الاحتلال يقتحم بلدات وقرى جنوب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأربعاء، بلدات وقرى جنوب غرب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") عن مصادر أمنية، قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة، وقريتي كفيرت، ونزلة زيد، وموقعا قرب سيلة الظهر".

وأوضحت المصاجر أن قوات الاحتلال "شنت حملات تمشيط واسعة في هذه البلدات، ونصبت كمائن وحواجز عسكرية في تلك المناطق، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

وعلى صلة، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الثلاثاء، اعتزامها فتح حاجز الجلمة، شمالي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بدءا من اليوم، الأربعاء.

وذكر مكتب "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة، في بيان، أن القرار "جاء في أعقاب تقييم أمني وبناء على قرار وزير الأمن"، بيني غانتس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق حاجز الجلمة في أعقاب عملية فرار ستة أسرى جميعهم من منطقة جنين، من سجن الجلبوع شديد التحصين في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن.

وخلال عمليات بحث قوات الاحتلال عن أسرى عملية الجلبوع، اندلعت بوتيرة شبه يومية، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الجلمة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال أربعة من الأسرى وهم (محمود عارضة وزكريا الزبيدي ومحمد عارضة ويعقوب قادري) يومي الجمعة والسبت 10 و11 أيلول/ سبتمبر الجاري.

واعتقل الاحتلال الأسيرين مناضل انفيعات وأيهم كممجي خلال تواجدهما في منزل شرقي مدينة جنين فجر يوم الأحد الماضي.