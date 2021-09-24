إصابات في الضفة بقمع قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين عليهم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع زيارة أجراها سفراء دول أوروبية للمنطقة بهدف الاطلاع على معاناة سكانها.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين اليهود هاجموا أهالي قرية "سوسيا" جنوبي مدينة الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب بالحجارة والعصي.

وأضاف الشهود أن عراكا بالأيدي وقع بين الجانبين، تدخل على إثره الجيش الإسرائيلي مستخدما قنابل الصوت.

وذكروا أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا برضوض وقدمت لهم طواقم الإسعاف العلاج ميدانيا، دون توفر إحصائية محددة.

وجاء ذلك خلال قيام سفراء وقناصل دول أوروبية بجولة في قرية "سوسيا" والقرى المجاورة للاطلاع على معاناتهم جراء اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب الشهود.

وأعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس، الخميس، أن ممثله سفين كوهن فون بورغسدورف، ورؤساء بعثات دول الاتحاد ينظمون زيارة إلى قرى جنوبي الخليل للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه سكان المنطقة.

وعادة ما يشن مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة، ويقول فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تتساهل مع المستوطنين المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

إصابات في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعين المناهضة للاستيطان.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أنه "فور انطلاق المسيرة اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين، ما أدى لإصابة 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق".

وأشار إلى أن هذه المسيرة خرجت بهتافات وشعارات منددة للاستيطان.