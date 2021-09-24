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غزة: صلاة جمعة أمام مقر الصليب الأحمر دعما للأسرى

تاريخ النشر: 24/09/2021 - 15:46

غزة: صلاة جمعة أمام مقر الصليب الأحمر دعما للأسرى
من صلاة الجمعة في غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أدى العشرات في قطاع غزة اليوم صلاة الجمعة أمام مقر "اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعما للأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.

وألقى خطبة الجمعية القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خضر حبيب، حيث قال إن "كل الخيارات والطرق والوسائل متاحة أمام المقاومة للإفراج عن الأسرى".

وأضاف "في مقدمة تلك الخيارات خطف جنود الاحتلال مهما بلغت التضحيات من أجل تحرير الأسرى".

ودعا حبيب إلى "نبذ الانقسام والخلاف ورص الصفوف وتحقيق الوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

ووجه خلال الخطبة التحية "لكافة الأسرى داخل سجون الاحتلال لا سيما الأسرى داخل الزنازين والمعزولين".

ومما يذكر أنه في يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، نجح 6 أسرى في الفرار من زنزانتهم إلى خارج سجن "جلبوع" عبر نفق، قبل أن تنجح إسرائيل بإعادة اعتقالهم جميعا.

ومنذ فرار الأسرى شرعت مصلحة السجون الإسرائيلية بإجراءات عقابية قابلها الأسرى بالتصعيد والاعتصامات والمواجهات.

وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا دون تهم، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

بودكاست عرب 48

#قطاع غزة
#صلاة جمعة
#الحركة الأسيرة
#أسرى الجلبوع
#عملية الجلبوع

غزة: صلاة جمعة أمام مقر الصليب الأحمر دعما للأسرى

غزة: صلاة جمعة أمام مقر الصليب الأحمر دعما للأسرى

غزة: صلاة جمعة أمام مقر الصليب الأحمر دعما للأسرى

غزة: صلاة جمعة أمام مقر الصليب الأحمر دعما للأسرى

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