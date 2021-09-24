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كورونا في غزة: 12 وفاة و1745 إصابة خلال يوم

تاريخ النشر: 24/09/2021 - 12:48

كورونا في غزة: 12 وفاة و1745 إصابة خلال يوم
تفشي الفيروس في قطاع غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجل قطاع غزة 12 حالة وفاة و1745 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا بعد إجراء 4873 فحصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة بغزة أنه "جرى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد إلى 1331 حالة وفاة منذ بداية الجائحة".

وأشارت إلى تعافي 1820 حالة جديدة من مصابي كورونا، ما رفع مجمل المتعافين إلى 140670 حالة.

وقالت إن "مجمل المصابين بعدوى الفيروس بلغ 163478، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 20477 حالة".

وأوضحت الصحة أن "مجمل الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 397، فيما بلغ مجمل الحالات الخطيرة والحرجة 246 حالة".

وبلغ مجمل الجرعات التي وصلت إلى قطاع غزة 768590 جرعة؛ بينما مجمل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 402250 شخصا.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#قطاع غزة
#وزارة الصحة

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