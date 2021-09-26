4 شهداء باشتباك مع الاحتلال قرب القدس وجنين

استشهد 4 فلسطينيين فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال حملة خاصة للاحتلال لتنفيذ اعتقالات واسعة بالضفة الغربية ومحافظة القدس.

وبلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة في السلطة باستشهاد 3 مواطنين في بلدة بدو، قضاء محافظة القدس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية والقدس، وذلك كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات "اليمام" ووحدة "دفدوفان".

وأعلنت وسائل إعلام عربية، عن إصابة جنديين من القوات الخاصة التابعة للاحتلال خلال اشتباكات محافظة القدس وجنين.

بينيت: حماس خططت لتنفيذ هجمات بالضفة

ولتبرير عملية الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال في الضفة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن "قوات الأمن قامت بعملية ضد عناصر من حركة حماس الذين خططوا لتنفيذ هجمات وعمليات مسلحة على المدى القريب".

وأضاف بينيت الذي يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "الجنود والضباط في الميدان تصرفوا كما هو متوقع منهم، ونحن ندعمهم بالكامل".

#شاهد | فيديو يوثّق تبادل إطلاق النار بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في برقين

للتفاصيل: https://t.co/g0zIsXX33e pic.twitter.com/D0LE6RyFCD — موقع عرب 48 (@arab48website) September 26, 2021

الاحتلال يتكتم على تفاصيل العملية العسكرية

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث عسكري باسم جيش الاحتلال قوله إن "الحديث يدور عن 5 مواقع بالضفة وقضاء القدس التي شهدت اشتباكات مسلحة، خلال تنفيذ القوات الخاصة اعتقالات، حيث تم تصفية 4 شبان فلسطينيين خلال الاشتباكات".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ران كوخاف، خلال حديثه للصحافيين العسكريين "قام الجيش بحملة خاصة ضد خلايا مسلحة لحماس بالضفة، وخلال العملية العسكرية تم تصفية 4 شبان، 3 في منطقة قرية بدو وشخص في منطقة جنين، كما تم تنفيذ العديد من الاعتقالات".

وأوضح المتحدث العسكري بأن هناك عملية يحظر نشر تفاصيلها، مشيرا إلى أن الجيش أخذ في عين الاعتبار أن العمليات العسكرية في الضفة من شأنها أن تتسبب بإطلاق قذائف من قطاع غزة.

حماس: دماء الشهداء ستبقى وقودا لاستمرار الثورة

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن دماء شهداء القدس وجنين فجر اليوم ستبقى وقودا لاستمرار ثورة شعبنا ضد الاحتلال.

وأضاف القانوع إن "ارتقاء شهداء اليوم هو نتاج التنسيق الأمني المتواصل مع الاحتلال الصهيوني وثمرة اللقاءات التطبيعية التي عقدتها قيادات من السلطة مع وزراء إسرائيليين، وأعضاء كنيست في رام الله قبل أيام".

وشدد على أن خيار مواجهة الاحتلال والتصدي له ومقاومته بكل الوسائل هو الأقدر على إرباك الاحتلال وإجباره على وقف جرائمه، وهو ما يتطلب من السلطة إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف اللقاءات التطبيعية معه.

بدورها، قالت الجبـهة الشعبية في بيان لها " ننعى شهداء الضفة ونؤكد أن دماءهم لن تذهب هدرا، لأن شعبنا يحفظ وصايا الشـهداء جيدا والذي يتطلب من السلطة مغادرة الرهان على وهم وسراب الحلول مع الاحتلال".

في الساعات الأولى من الفجر، حاصرت قوات من جيش الاحتلال منطقة عين عجب في بلدة بيت عنان قضاء القدس، وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار بالقرب من العين.

وسمع دوي انفجار ضخم في محيط عين عجب، بينما قامت قوات الاحتلال بمداهمة بلدة بيت عنان، في الوقت الذي وصلت تعزيزات عسكرية لقوات جيش الاحتلال إلى منطقة شمال غرب القدس.

ووفقا لإفادات شهود عيان، فإن الانفجارات التي سمع صوتها هي عبارة عن تفجير لهذا الكوخ الصغير المتواجد بالأراضي الزراعية شرقي بلدة بيت عنان.

وعلى مدار أكثر من 10 ساعات حلقت طائرات مسيرة في فوق سماء قرى شمال غرب القدس، خلال عملية خاصة لقوات الاحتلال في محيط عين عجب.

واندلعت مواجهات في بلدة بدو بعد الإعلان عن استشهاد شابين وإصابة ثالث في كوخ قريب من عين عجب شرقي بلدة بيت عنان.

شهيد في بلدة برقين قضاء جنين

في محافظة جنين، أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية عن استشهاد الشاب أسامة صبح(22 عاما)، الذي أصيب بالرصاص الحي، وصل إلى مستشفى ابن سينا بحالة حرجة من برقين.

واستشهد صبح بعد اقتحام الاحتلال للبلدة في محاولة لاعتقال الأسير السابق محمد الزرعيني، بعد مداهمة منزله الواقع بين قرى اليامون وكفر دان وبرقين.

وجود شهيد ثان محتجز لدى الاحتلال

وأكد محافظ جنين أكرم الرجوب، صباح الأحد، وجود شهيد ثان محتجز لدى الاحتلال.

وقال المحافظ لوسائل الإعلام أن الارتباط الفلسطيني أبلغ باستشهاد شاب ثان لم تعرف هويته بسبب عدم حيازته أي أوراق رسمية.

وخاض مسلحون اشتباكا مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة قرى في المحافظةفجر اليوم الأحد، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال في مناطق مختلفة بالمحافظة لنشطاء من حركة حماس، تخللتها مواجهات أصيب فيها عدة شبان.

ففي بلدة كفر دان، أصيب شاب واعتقل آخر، فجر اليوم الأحد، في أعقاب اندلاع مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأفاد نادي الأسير، بأن الشاب إسلام أيمن عابد، أصيب بعيار ناري في الساق، فيما اعتقل الشاب أحمد عدنان عابد، من قبل قوات الاحتلال.

أما بخصوص الشهيد أحمد زهران، يزعم الاحتلال أنه "القائد العسكري لكتائب القسام في الضفة الغربية"، وأنه رافق الشهيد مازن فقهاء لفترة طويلة.

وشهدت المناطق الممتدة من يعبد وسالم ومرورا بكفردان واليامون، في ساعات الفجر الباكر نشاطا وتحركات مكثفة لجنود الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل برقين الرئيسي، ونشرت تعزيزات وقناصة وأغلقت المنطقة بالدوريات، فيما أطلق مسلحون النار على الاحتلال مرات عديدة من محاور البلدة التي سمع فيها صوت انفجارات.

وحاصر جنود الاحتلال أحد المنازل بقوات كبيرة من الوحدات الخاصة، حيث سمع صوت انفجارات في المنطقة، كما اقتحم الجنود مخبز العاصي.

وقامت قوات من الجيش الاحتلال بتمشيط قص جبال اليامون الممتدة لبرقين.

وفي مدينة جنين، أطلق مسلحون النار صوب حاجز الجلمة شمالي شرقي جنين، فيما اختطفت قوات الاحتلال الخاصة الشاب محمد مازن السعدي برفقة الشاب أحمد أبو رميلة بالقرب من محطة وقود في جنين.