الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 7 وفيات، و1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و2481 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، اليوم الأحد، إن "الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: 4 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في محافظة نابلس".

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار 50، طولكرم 67، قلقيلية 28، جنين 69، نابلس 96، طوباس 13، سلفيت 20، رام الله والبيرة 92، ضواحي القدس 7، بيت لحم 14، الخليل 44، قطاع غزة 569".

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار 15، طولكرم 128، قلقيلية 72، جنين 148، نابلس 195، طوباس 17، سلفيت 37، رام الله والبيرة 134، ضواحي القدس 15، بيت لحم 0، الخليل 61، قطاع غزة 1659".

وذكرت أن نسبة التعافي من كورونا بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 187 مريضا، بينهم 16 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,362,184 بينهم 679,821 تلقوا الجرعتين من اللقاح.